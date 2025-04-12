بطولات لا تُنسى.. ”شاهد على تحرير سيناء” يوثّق ذاكرة النصر في بيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 02:27 مساءً - في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى تحرير سيناء، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وبالتعاون بين مركزي إبداع بيت السحيمي ومركز طلعت حرب الثقافي، ندوة تثقيفية بعنوان "شاهد على تحرير سيناء"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غداً (الأحد الموافق 13 أبريل)، بمقر بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

تُسلط الندوة الضوء على واحدة من أنصع الصفحات في تاريخ العسكرية المصرية، من خلال استضافة العقيد حلمي زكي، أحد أبطال القوات المسلحة، الذي يقدّم شهادة حية من قلب المعارك، مستعرضًا ذكرياته وتجربته الشخصية في صفوف الجيش المصري أثناء معارك تحرير سيناء، وما تخللها من تضحيات وبطولات أثمرت عن استرداد الأرض وتحقيق الكرامة الوطنية.

تدير الندوة الكاتبة الصحفية منال نور الدين، والتي تسهم بخبرتها في إثراء النقاش وتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والوطنية لتلك المرحلة المفصلية في تاريخ مصر الحديث.

ويُختتم اللقاء بحفل فني تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يقدم العرض باقة من الفنون التراثية والمقطوعات الشعبية التي تعكس الموروث الثقافي المصري الأصيل، وتعبّر عن روح الانتماء والهوية الوطنية.