نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام السقا يتصدر تريند جوجل بعد كشفه كواليس تعديل نهاية "فهد البطل": "ريكو ماينفعش يموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر الفنان عصام السقا مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته الجريئة والمثيرة عن كواليس تغيير نهاية مسلسل "فهد البطل"، الذي شارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد العوضي، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

وخلال حواره في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، فجر السقا مفاجأة حول النهاية الأصلية للمسلسل، والتي تم تغييرها بالكامل بناءً على اقتراح منه، حيث قال: "نهاية مسلسل فهد البطل حصل فيها تغيير، لأن كان المفروض إني هكتب كتابي على كارولين عزمي في الحلقة الأخيرة، وإحنا خارجين كانت هتيجي عربيات عليها رجالة ماسكين سلاح ويقتلونا إحنا الاتنين".

وأضاف: "قلت لأحمد العوضي إن شخصية ريكو اللي بقدمها مش هينفع تموت في الآخر، لأن كده شخصيات المسلسل كله هتبقى ماتت، وده شيء مش منطقي".

اقتراح السقا لاقى قبولًا من صُنّاع العمل، ليتم تعديل السيناريو، ويُمنح "ريكو" فرصة الحياة، إذ انتهى به المطاف بكتابة كتابه على شخصية كارولين عزمي دون التعرض لأي مكروه، في نهاية وصفت بالمفاجئة والمبهجة من قبل الجمهور.

"فهد البطل" حقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب أحمد العوضي وعصام السقا، من بينهم ميرنا نور الدين، يارا السكري، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، حجاج عبدالعظيم، والنجم القدير أحمد عبدالعزيز، في توليفة درامية جمعت بين الإثارة والأكشن والدراما الاجتماعية.

تصريحات عصام السقا، التي أظهرت جانبًا جديدًا من مشاركته الإبداعية في صناعة العمل، أشعلت تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، الذين أشادوا بجرأته ورؤيته الفنية التي ساهمت في تقديم نهاية أكثر توازنًا وإنسانية للعمل.

ويُعد تصدر اسم عصام السقا للتريند مؤشرًا واضحًا على التقدير المتزايد من الجمهور لدوره في "فهد البطل"، ودليلًا على المكانة التي بات يحظى بها كأحد النجوم الشباب الذين يملكون حضورًا فنيًا لافتًا ومساهمة حقيقية في صناعة الدراما.