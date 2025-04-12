أصالة تستعد لطرح "ما وحشتكش".. تعاون خامس يجمعها بالملحن عمرو الشاذلي في عمل غنائي جديد يحمل طابعًا خاصًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل النجمة السورية أصالة نصري تحضيراتها لطرح أغنية جديدة بعنوان "ما وحشتكش"، والتي تعيد من خلالها التعاون مع الملحن المصري عمرو الشاذلي للمرة الخامسة، في عمل غنائي يترقبه جمهورها ومحبو اللون الرومانسي الذي تميزت به في عدد من أعمالها الأخيرة.

الأغنية الجديدة تأتي بكلمات الشاعر عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي لهشام البنا، بينما يتولى الإشراف الفني على المشروع الفنان فائق حسن، زوج أصالة ومدير أعمالها، ويشرف على إدارة الإنتاج أشرف سالم.

ومن المتوقع أن تحمل الأغنية طابعًا عاطفيًا مختلفًا، يتماشى مع حالة الصدق الفني التي تحرص أصالة على إيصالها في كل أغنية تقدمها. ويُعد هذا العمل استمرارًا لحالة الانسجام الفني التي تجمعها بعمرو الشاذلي، والتي أثمرت في السابق عن عدد من الأغنيات الناجحة التي حققت صدى واسعًا على مواقع التواصل ومنصات الموسيقى الرقمية.

الملحن عمرو الشاذلي أعرب عن سعادته بالتعاون مجددًا مع أصالة، مؤكدًا أن "ما وحشتكش" تحمل طابعًا وجدانيًا مختلفًا، وستكون مفاجأة لمحبي صوت أصالة وتذوقها العالي في اختيار الكلمات والألحان. كما أشار إلى أن التناغم في العمل على الأغنية كان واضحًا منذ لحظة اختيار الفكرة وحتى تنفيذها النهائي.

يُذكر أن أصالة تمر بمرحلة فنية ناضجة، تجمع فيها بين الخبرة الطويلة والتجديد المستمر، وهو ما يظهر في اختياراتها الأخيرة التي تنوعت بين الرومانسي والطربي، مع المحافظة على هويتها الفنية القوية.

الأغنية من المنتظر طرحها قريبًا، وسط حالة من الترقب من جمهور النجمة الذي ينتظر كل جديد تقدمه بشغف، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعاون يجمعها بفريق عمل ناجح.

