نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فالبلكونة" تشعل مواقع التواصل.. الجمهور يشيد بأغنية ساندي الجديدة ويصفها بـ "عودة قوية إلى القمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الفنانة ساندي مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث أغانيها "فالبلكونة"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حيث انهالت التعليقات الإيجابية من جمهورها ومحبيها، مشيدين بالكليب وأداء ساندي الذي وصفه البعض بـ "العودة القوية التي طال انتظارها".

الأغنية التي جاءت بطابع صيفي خفيف، جمعت بين الإيقاع المبهج والكلمات البسيطة القريبة من الشارع المصري، وهو ما جذب شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة فئة الشباب، الذين تداولوا مقاطع من الأغنية على تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام، مستخدمينها في فيديوهاتهم اليومية.

وقد أبدى المتابعون إعجابهم الكبير بالكليب الذي تم تصويره في أجواء مرحة، وبإطلالات ساندي التي جاءت عصرية وشقية، تعكس روح الأغنية وتضيف لها لمسة بصرية جذابة. كما أثنوا على خفة ظلها وطريقة تعبيرها التلقائية التي أظهرتها في الفيديو، مما جعل الأغنية محط حديث المتابعين خلال الأيام الماضية.

حيث حققت "فالبلكونة" نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت قوائم الترند في عدد من الدول العربية، ما اعتبره كثيرون دليلًا على قوة عودة ساندي للساحة الغنائية بعد فترة من الهدوء.

ومن جانبها، أعربت ساندي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل، مؤكدة في تصريحات لها أنها كانت تترقب لحظة تفاعل الجمهور مع العمل، خاصة أنها حرصت على تقديم شيء مختلف ومبهج يتماشى مع أجواء الربيع والصيف.



أغنية "فالبلكونة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وإخراج ساندي، وتقول كلماتها:

"في البلكونة نسمة هوا عدت على شعري فكرتني بلمسة كفك

ضحكة بعيدة جاية من البيت اللي قصادنا تشبه ضحكي وضحكك (كفك)

رغم زعلنا انت لسة على قلبي غالي

غالي غالي وبتغلى زيادة

صوتك في ودني ليك شاددني دايما في بالي

تحلى في عيني كل مادا



يُذكر أن ساندي كانت قد وعدت جمهورها قبل فترة بتقديم أغانٍ مميزة خلال عام 2025، ويبدو أن "فالبلكونة" كانت أولى ثمار هذه الوعود، مما يرفع سقف التوقعات لأعمالها القادمة.

