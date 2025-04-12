نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة المخرج المسرحي مصطفى درويش تتصدر تريند جوجل.. تشييع الجثمان غدًا من مسجد العمري بكرموز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم المخرج المسرحي الراحل مصطفى درويش تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب إعلان نبأ وفاته المفاجئ، ليحتل اسمه صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، التي أعلنت الخبر الحزين عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث كتبت: "ورحل رفيق العمر مصطفى درويش"، في كلمات قصيرة لكنها حبلى بالمشاعر والفقد الكبير.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل غدًا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، مسقط رأسه، وسط حضور عدد كبير من محبيه وتلاميذه وأصدقائه من الوسط المسرحي والفني.

ويُعد مصطفى درويش واحدًا من أبرز المخرجين المسرحيين الذين تركوا بصمة واضحة على خشبة المسرح السكندري، حيث قدم أعمالًا مسرحية حملت رسائل إنسانية وثقافية، كما أسهم في تخريج أجيال من الشباب المهتمين بفنون المسرح.

وتعيش الفنانة عارفة عبد الرسول حالة من الحزن الشديد على رحيل شريك حياتها، والذي رافقها في مشوار طويل من الدعم والمساندة. وكانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "عقبال عندكوا"، والذي يُعرض حاليًا وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول فتاة تهرب من كوكبها إلى الأرض مع حبيبها، لتكتشف أن الزواج على الكوكب الجديد لا يقل تعقيدًا عمّا كان عليه في موطنها الأصلي، وذلك من خلال استعراض نماذج متعددة من العلاقات الزوجية.

المسلسل من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، ويُشارك فيه أيضًا كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي. ويشهد العمل عودة الثنائي إيمي وحسن إلى التعاون معًا بعد غياب 7 سنوات منذ آخر ظهور لهما في مسلسل "عزمي وأشجان".

رحل المخرج مصطفى درويش، لكن إرثه المسرحي وإنجازاته ستظل محفورة في ذاكرة محبيه، وسيبقى اسمه حاضرًا كأحد رموز المسرح السكندري الذين آمنوا بقوة الفن ورسالة الخشبة.