عمرو يوسف يوجه رسالة لـ أحمد مالك.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان عمرو يوسف رسالة للفنان أحمد مالك ولأبطال فيلم 6 أيام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “يوسف” قائلا: "فيلم رايق وحلو أو ي ومالك نجم كبير ومبروك ولاد شمس اللي كسر الدنيا، مبروك يا حلوين الفيلم الحلو مبروك اختي الصغيرة( في جراند اوتيل) اية سماحة كبرت وبقت ممثلة هايلة ومبروك الاستاذ المخرج كريم شعبان".

أعمال عمرو يوسف المقبلة

كشف الفنان عمرو يوسف عن تفاصيل شخصيته في فيلم "درويش"، الذي يعكف على الانتهاء من تصويره في الفترة الحالية، استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال لقائه في بودكاست "حوارات مع عباس" الذي يقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث فيلم "درويش"

وتدور احداث فيلم درويش في إطار أكشن كوميدي، وتقع الأحداث في فترة الأربعينيات، ويحمل مفاجآت عديدة، كما أنه يتكلف ميزانية إنتاجية ضخمة، ويحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



أبطال وصناع فيلم "درويش"



ويشارك فى البطولة بجانب عمرو يوسف، كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، أحمد عبدالوهاب، والسوداني محمود السراج أحداث فيلم "6 أيام"



أحداث فيلم ٦ أيام



تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"





ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.