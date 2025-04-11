القاهرة - محمد ابراهيم -

أشادت النجمة كندة علوش، بفيلم "6 أيام" وأبطاله، من خلال مشاركتها بوستر الفيلم على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت على البوستر قائلة: "فيلم حلو وحساس وممتع.. شوفوه هاتستمتعوا برحلة رومانسية جميلة فيها فرح وحزن ومشاعر حقيقية وصلها أبطال الفيلم والمخرج كريم شعبان بصدق شديد وبلغة فنية عالية".

وتابعت: "أحمد مالك ممثل تقيل شديد الحساسية صادق متلون.. ممتاز، وآية قمر وحساسة وشاطرة جدًا، شكرا لكل صناع العمل أمتعتونا".

كندة علوش تشيد بـ فيلم "6 أيام" وأبطاله: "فيلم حلو وحساس وممتع"

آخر أعمال كندة علوش

وكان آخر مشاركات كندة، مسلسل "إخواتي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

أبطال وصناع مسلسل “إخواتي”



مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويشارك أحمد حاتم في بطولته مع كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.