القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم محمد فؤاد لإطلاق ألبومه الجديد لعام 2025، الذي يُنتظر أن يكون عودة قوية له إلى الساحة الغنائية، الألبوم يضم مجموعة من الأغاني التي تعاون فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، مما يضمن له نجاحًا لافتًا.

محمد فؤاد يستعد لطرح ألبومه الجديد لعام 2025 بتعاون مع أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى



من بين الشعراء الذين شاركوا في كتابة أغاني الألبوم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أسامة محرز، محمد حمدي، ومنة القيعي.

أما الألحان، فقد تولىها مجموعة من الأسماء اللامعة مثل: وليد سعد، رامي جمال، عزيز الشافعي، فارس فهمي، مدين، ومصطفى العسال، وقد قام بتوزيع الموسيقى مجموعة من الموزعين المتميزين، مثل نادر حمدي، توما، أحمد إبراهيم، وكريم عبد الوهاب، بينما أشرف على الهندسة الصوتية كل من: طارق مدكور، أمير محروس، وياسر أنور.

نبذة عن محمد فؤاد

محمد فؤاد الذي يتميز بأدائه العاطفي والإحساس العميق في أغانيه، يعتبر من الفنانين الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة خاصة في صناعة الموسيقى العربية منذ ظهوره على الساحة الفنية، بفضل صوته القوي وقدرته الفائقة على الوصول إلى القلوب، تمكن من أن يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة، ويظل دائمًا في حالة تجديد وتطوير في أعماله الغنائية.

من المعروف عن “فؤش” أنه لا يكتفي بالغناء فقط، بل يضيف لمساته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، ما يجعلها تلامس قلوب المستمعين منذ اللحظة الأولى.