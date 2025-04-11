القاهرة - محمد ابراهيم - بإطلالة ساحرة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة مي عمر

تألقت مي عمر بفستان طويل صاق باللون الليموني، وأعتمدت مكياجًا ناعمًا باللون البني، واختارت ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.

الفنانة مي عمر

بإطلالة ساحرة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

آخر أعمال الفنانة مي عمر



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "إش إش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا بتفاعل الجمهور معه.

أحداث ​مسلسل إش إش

تدور أحداث ​مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.