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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركته البارزة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور المصري على الساحة السينمائية العالمية، المهرجان سيشارك جنبًا إلى جنب مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام في جناح مصري موحد، ما يعكس التزام مصر بتطوير صناعة السينما وتعزيز التعاون الدولي.

حسين فهمي

جناح مصري موحد: تعزيز التعاون بين المهرجانات والمؤسسات المصرية

يشهد التعاون بين مهرجان الجونة والمهرجانات والمؤسسات المصرية الكبرى مثل مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، خطوة كبيرة نحو تعزيز السينما المصرية عالميًا، الجناح المصري في مهرجان كان سيكون مركزًا رئيسيًا للتواصل والنقاشات، وسيعرض المشاريع السينمائية المستقبلية، ما يعكس التزام مهرجان الجونة المتجدد بتطوير الصناعة السينمائية.

مهرجان الجونة السينمائي يعزز حضوره في مهرجان كان السينمائي 2025 عبر جناح مصري موحد

فعاليات استثنائية في مهرجان كان لتعزيز التواصل والتبادل الثقافي

يستعد مهرجان الجونة لتنظيم سلسلة من الفعاليات الجذابة في مهرجان كان، بما في ذلك حلقات نقاشية مع خبراء في الصناعة، هذه الفعاليات ستركز على أحدث الاتجاهات العالمية في السينما، والفرص الإنتاجية، ودور المهرجانات في المشهد السينمائي الدولي. كما سيشهد المهرجان فعاليات للتشبيك، التي توفر فرصًا للتواصل غير الرسمي بين صناع الأفلام والموزعين.

الالتزام بتطوير السينما المصرية عالميًا

من خلال الجناح المصري الموحد في مهرجان كان، يظهر التزام جميع المؤسسات المعنية بالارتقاء بالسينما المصرية على الساحة العالمية. يسعى مهرجان الجونة إلى تعزيز التعاون الهادف داخل المجتمع السينمائي الدولي، والعمل على زيادة تأثير السينما المصرية.

مهرجان الجونة: منصة للاكتشاف والتبادل الثقافي

يُعد مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق في عام 2017، من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف، مع تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام، كما يلتزم بتطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال منصته الخاصة في صناعة السينما: “سيني جونة”.