نقابل حبيب يكتسح تصويت مهرجان همسة ومصطفى شعبان وكريم فهمي يتقاسمان أفضل ممثل للدورة الــ 13

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أحمد جودة - القاهرة - مهرجان همسه يكشف نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13

كشفت ادارة مهرجان همسة الدولي للاداب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن نتائج استفاء الجمهور للدورة الــ 13،وقال الكاتب فتحي الحصري في تصريحات صحفيه تم غلق باب التصويت للاستفتاء علي الاعمال الدرامي التي شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2025، وهو التصويت الذى استمر من بعد منتصف رمضان حتى العاشر من شهر إبريل وقد شارك فيه قطاع كبير من الجماهير التى تسابقت لاختيار من يرونه الأفضل فى الأعمال التى شاهدوها طوال شهر رمضان المبارك وهى أعمال امتازت بتنوعها الكبير مابين الكوميدى والدرامى والشعبي

المنافسة كانت على أشدها بين عدد كبير من الأعمال وقد لوحظ أن الجماهير تتمتع بوعى كافي لاختيار الأعمال الجيدة ولفظ الأعمال التى رأوا أنها لاتمثلهم على الصعيد الأخلاقى.

وأضاف الحصري المعروف أن مهرجان همسة يطلق استفتاء جماهيرى وآخر للجنة تحكيم تضم نخبة من المخرجين والنجوم والمؤلفين والنقاد لاختيار الأعمال والنجوم الفائزة والتى يتم تكريمها فى دورة المهرجان الثالثة عشر والمقامة فى منتصف شهر سبتمبر وعلى مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون والتى تحمل اسم الفنان الراحل سامي العدل وترأسها شرفيا النجمة وفاء عامر.

وأكد الكاتب فتحى الحصرى رئيس المهرجان بأنه لن يعلن عن اختيارات لجنة التحكيم إلا قبل المهرجان بأيام.



نتائج الاستفتاء الجماهيري



أفضل مسلسل درامي ونقابل حبيب، أفضل مسلسل كوميدى أشغال شقة جدا، أفضل مؤلف وسيناريست عمرو محمود ياسين ونقابل حبيب، وخلفة بمسافة بسيطة محمود حمدان فهد البطل، أفضل مؤلف كوميدي شيرين وخالد دياب أشغال شقة جدا، أفضل مخرج دراما محمد حمدي الخبيرى ونقابل حبيب، أفضل مخرج كوميدي خالد ديب أشغال شقة جدا، معتز اتوني الكابتن، أفضل ممثل دراما تقاسمها وبنفس عدد الأصوات كل من.مصطفى شعبان حكيم باشا، كريم فهمي ونقابل حبيب، أحسن ممثل كوميدي هشام ماجد أشغال شقة جدا، مصطفى غريب أشغال شقة جدا، أحسن ممثلة دراما ياسمين عبد العزيز ونقابل حبيب، ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة، أحسن ممثلة كوميدي أنتصار 80 باكو، أسماء أبو اليزيد النص.

أحسن ممثل دور ثاني حمزة العيلي مسلسل النص، محمد شاهين مسلسل لام شمسية، دياب مسلسل قلبى ومفتاحه، أحسن ممثلة دور ثاني نيكول سابا ونقابل حبيب، دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا كارولين عزمىمسلسل فهد البطل، أحسن ممثل شاب عمر محمد رياض مسلسل قلع الحجر، مصطفى عبد السلام مسلسل منتهى الصلاحية، مصطفى عماد مسلسل سيد الناس، أحسن ممثلة شابة جاسيكا حسام الدين مسلسل منتهي الصلاحية، ياسمين العبد مسلسل لا م شمسية، يارا السكرى مسلسل فهد البطل.



جوائز الابداع

جائزة الإبداع والتميز رجال الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل فهد البطل، الفنان محمود عزب شو مسلسل قلبى ومفتاحه، الفنان رشوان توفيق.مسلسل ونقابل حبيب.

جائز الإبداع والتميز الفنانة أنوشكا مسلسل ونقابل حبيب، الفنانة صفاء الطوخي فهد البطل، ميمي جمال مسلسل الحلانجى مسلسل كامل العدد.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل" وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.