نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن فعاليات وزارة الثقافة.. مؤلفات عالمية على بيانو غادة شاكر بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تقيم دارالأوبرالمصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بعنوان (أصابع البيانو ٢ ) للدكتوره غادة شاكر فى الثامنة مساء الأحد ١٣ ابريل على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية التى كتبها كبار المؤلفين لآلة البيانو منهم بيتهوڤن،ديابيللى، خاتشاتوريان،بورجمولير، شوبان وهايدن ويشارك فى عزفها كل من كرمة إمام، كارلا عمرو، چودى علاء ونور شريف.

جدير بالذكر أن الدكتورة غاده شاكر تخرجت فى كونسرفتوار القاهرة عام 1991، درست البيانو من خلال منحة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بأكاديمية فرايبورج العليا بالمانيا وحصلت على الدكتوراه عام 1996، شاركت كسوليست مع فرق موسيقى الحجرة فى كثير من الحفلات بالقاهرة والأسكندرية كما عزفت فى عدة دول منها إيطاليا، المانيا وسويسرا.