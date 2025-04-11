فن ومشاهير

بإطلالة شبابية.. إلهام شاهين تتألق بأحدث ظهور لها من أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها من أمريكا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “إلهام” بإطلالة شبابية وهي ترتدي بنطلون جينز وتوب أبيض وجاكيت كحلي، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت على الصور قائلة:"يوم جميل وجو رائع.. صباح الفل من كاليفورنيا ".

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أخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان في رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" والذي جسدت فيه شخصية اعتماد الهواري، وشاركها البطولة كلا من عمرو سعد خالد الصاوي وأحمد رزق وأحمد فهيم وريم مصطفى ومنة فضالي وأحمد زاهر وبشرى، ومن إخراج محمد سامي.

قصة مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس» دارت أحداثه حول شخصية «الجارحي أبوالعباس» الذي يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُلقب بـ«سيد الناس». يدخل السجن بدلًا من والده، ويخرج ليجد أن كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث. وفي الوقت نفسه، يحاول الكشف السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة. كما يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا يسعى للحفاظ عليه.
 

الأبطال المشاركين في مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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