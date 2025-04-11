قبل فيلم المشروع X.. أعمال جمعت كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل كريم عبد العزيز تحقيق النجاح بينه وبين بيتر ميمي بالعمل للمرة الخامسة من خلال فيلمه الجديد المشروع X الذي من المقرر عرض خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة بـ أعمال جمعت كريم عبد العزيز وبيتر ميمي..

فيلم المشروع X

ويشارك الثنائي للمرة الخامسة في فيلم المشروع X الذي يضم بطولة: ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، والعمل من إخراج بيتر ميمي، والفيلم يتناول قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

مسلسل الاختيار ١ و٢

وشارك الفنان كريم عبد العزيز مع بيتر ميمي في مسلسل الاختيار بجزئيه الأول والثاني من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، وعمر الشناوى.

فيلم بيت الروبي

وشاركا في فيلم بيت الروبي الذي دارات احداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، وشارك بجانب كريم عبدالعزيز في بطولته، كل من كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، الطفل معاذ جاد، والطفلة لوسيندا، مع ضيوف الشرف محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، شريف دسوقي، طه دسوقي، والإعلامية منى الشاذلي، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين

وايضا عمل معا في مسلسل الحشاشين الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، أحمد عيد، محمد رضوان، سامى الشيخ، إسلام جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وآخرين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.