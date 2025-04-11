تعرف على القائمة المبدئية لأفلام عيد الأضحى 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من النجوم لعرض أفلامهم في موسم عيد الأضحى 2025، وانتهي صناعها من تصويرها استعدادا لعرضها الفترة القادمة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة أفلام عيد الأضحى 2025..

فيلم المشروع X

أعلن مؤخرًا المنتج تامر مرسي عن عرض فيلم المشروع X في مايو المقبل بالتزامن مع حلول عيد الأضحي المبارك، ويضم بطولة عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

فيلم ريستارت

ويستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلم ريستارت، خلال موسم عيد الفطر، الإ أنه تأجل عرضه إلى نهاية شهر مايو، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يجسد خلاله تامر حسني شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر.

فيلم من أيام الجيزة

ويتجهز صناع فيلم من أيام الجيزة، لعرضه في عيد الاضحى، والفيلم من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، وحاتم صلاح، ومن إخراج مرقس عادل.

فيلم أسد

وايضا ينتظر محمد رمضان عرض فيلم أسد في عيد الأضحى، والعمل استغرق 3 سنوات تحضير، والفيلم بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

فيلم الجواهرجي

وينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي في عيد الأضحى المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، باسم سمرة، تارا عماد، وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

فيلم أحمد وأحمد

يقدم أحمد السقا وأحمد فهمي أول بطولة مشتركة بينهما من خلال فيلم أحمد وأحمد، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2025، ويشارك في بطولته جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.