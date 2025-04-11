3 أفلام ومسلسل.. تعرف على أحدث أعمال هشام ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان هشام ماجد نجاحا كبير في سباق مسلسلات رمضان ٢٠٢٥ بـ مسلسل أشغال شقة جدًا، ليعيش بعدها حالة من النشاط الفني الواضح على مستوى السينما والدراما، حيث يرتبط بتصوير عدد من الأعمال الجديدة.

ويعرض دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة أعمال هشام ماجد الفترة القادمة..

فيلم البحث عن فضيحة

يشارك هشام ماجد في فيلم البحث عن فضيحة، والذي يُعيد من خلاله تقديم فيلم الزعيم عادل إمام، الذي عُرض في 1973، ويأتي الفيلم الجديد بمعالجة درامية معاصرة، ويشهد دعم من صندوق Big Time، التابع لهيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتشاركه البطولة هنا الزاهد وهو من تأليف جورج عزمي وإخراج رامي إمام.

مسلسل اللعبة

ويواصل هشام ماجد تصوير الجزء الخامس من سلسلة مسلسل اللعبة والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومحمد عمرو الليثي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

فيلم درويش

ويظهر هشام ماجد كضيف شرف في فيلم درويش، الذى ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

فيلم برشامة

يواصل هشام تصوير فيلم برشامة، ويجسد خلاله دور طالب ثانوية عامة، وتشاركه البطولة ريهام عبدالغفور، والفيلم ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويضم كل من باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان اخر اعمال هشام ماجد هو مسلسل أشغال شقة جدًا الذي عُرض في النصف الأول من رمضان 2025، دارات احداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.