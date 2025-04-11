القاهرة - محمد ابراهيم -



شارك النجم أحمد غزي، متابعيه صور جديده خلال مشاركته في فيلمه الجديد "المشروع X”، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

أحمد غزي يشارك جمهوره كواليس فيلمه الجديد “المشروع X”



ويعد هذا الفيلم أحد أكثر الأعمال المنتظرة في عام 2025، حيث يجمع بين الأكشن والتشويق، ويضم نخبة من نجوم السينما المصرية، ومن المتوقع أن يكشف صناع العمل قريبًا عن تفاصيل أكثر حول القصة وأبطال الفيلم.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد غزي كان مسلسل "قهوة المحطة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في الماراثون الرمضان لعام 2025، كما ينتظر الجمهور عودته القوية في هذا المشروع الجديد.

أبطال وصناع مسلسل "قهوة المحطة"





يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم:أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، فاتن سعيد.



"قهوة المحطة" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي.