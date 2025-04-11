القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الفنانة المتألقة حنان مطاوع

"صباح الفل يا حبايبي".. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

إطلالة الفنانة حنان مطاوع

تألقت الفنانة حنان مطاوع، بقميص باللون البرتقالي الفاتح وارتدت تحته توب باللون الأبيض على بنطلون جينز مع حزام باللون البني ناحية الخصر، واعتمدت على الميكب البسيط الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها بطريقة جميله اعطته مزيد من البساطة والرقي.

تفاعل الجمهور مع منشور حنان مطاوع

انهالت تعليقات الجمهور على منشورها، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "احلى صباح على أجمل حنونة في الدنيا، صباح العسل والجمال، قمرر، المبدعة، وغيرها من التعليقات الإيجابية الممزوجة بحب الجمهور لها ولأعمالها.

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات حنان مطاوع، مسلسل "صفحا بيضا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وتفاعل مع الجمهور ومع حلقاته التي كانت في منتهى الإبداع والتميز.

قصة مسلسل "صفحة بيضا"

وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.



أبطال مسلسل “صفحة بيضا”





وجاء مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.