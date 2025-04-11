القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها بإطلالة أنيقة يغمرها الرقي والجمال وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة ملك قورة

وارتدت ملك فستان صاق باللون البرتقالي ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع مما أعطت الإطلالة مزيد من النعومة والجمال.

الفنانة ملك قورة

بفستان برتقالي.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة



آخر أعمال الفنانة ملك قورة



و كان آخر أعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

وأيضًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.



آخر أعمال ملك قورة في السينما



ومن آخر أعمالها السينمائية، كان فيلم "جوازة توكسيك" بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.