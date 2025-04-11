ذكرى وفاة محمود الجندي.. فنان مُتعدد الوجوه وصاحب بصمة فنية لا تُنسى (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود الجندي، أحد أبرز وأهم وجوه الفن المصري، الذي ترك بصمة عميقة في السينما والدراما المصرية، وعلى الرغم من عدم كونه نجم شباك بالمعنى التقليدي، إلا أن أدواره المتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا رسخت مكانته في قلوب الجمهور والنقاد على حد سواء.

الفنان القدير محمود الجندي



كان الجندي معروفًا بموهبته الاستثنائية وقدرته على تجسيد شخصيات معقدة وأدوار ذات طابع خاص، ما جعله من أكثر الفنانين احترامًا في الوسط الفني، فقد شهدت مسيرته الفنية العديد من المحطات التي تركت فيها أعماله بصمات لا تُنسى، سواء في السينما أو التلفزيون. من أبرز أعماله السينمائية “الاختيار” و”فيلم ثقافي” وغيرها، وكذلك العديد من المسلسلات التي تمثلت في تجسيد شخصيات عميقة ومعقدة أثرت في الجمهور.

ارتبط اسم محمود الجندي بشكل كبير بالفنانة عبلة كامل، حيث تزوجا في عام 2003، في زواج لفت الأنظار بسبب مهره الذي كان “25 قرشًا”، كما صرح الجندي في العديد من لقاءاته التلفزيونية، ورغم هذه العلاقة التي جذبت اهتمام وسائل الإعلام، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلًا، حيث انفصلا في عام 2005 بعد عامين فقط من زواجهما.



لقاء محمود الجندي الأخير

في لقائه الأخير في برنامج “حفلة” مع الإعلامية سمر يسرى على قناة on، تحدث الجندي عن أسباب انفصاله عن عبلة كامل. وأوضح أن السبب يعود إلى عدم تقبله لغيابها الطويل بسبب انشغالها بتصوير أعمالها الفنية، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالوحدة في بعض الأوقات وكان لا يجدها موجودة في المنزل، كما أضاف الجندي: “كانت لها بطولات ونجومية أكبر مني، وكان ذلك يؤثر عليّ بشكل كبير، خاصة وأنني كنت أُختار في الأدوار مجاملة لها، وهو ما لم أكن أقبله.” وقد عبر عن هذه المشاعر بقوله إنه كان يرفض أدوارًا معينة كانت تعرض عليه فقط لأن “أكون زوج الفنانة”، وهذا لم يكن يرضيه كفنان، إذ كان يصر على أن يحترم نفسه وموهبته.

واستكمل الجندي حديثه حول “غيرة فنية” شعر بها تجاهها، مستذكرًا تربيته التي جعلت من الصعب عليه أن يكون في دور أقل من زوجته، خصوصًا في مجال الفن. وأشار إلى أن الله قد قدر له أن يتزوج من زوجته الأخيرة، التي وجدها “زوجة كما ينبغي”، ما منحه الاستقرار بعد تلك التجارب.



بداية محمود الجندي الفنية

يُذكر أن محمود الجندي بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التي تعكس تنوعًا كبيرًا في أدواره. على الرغم من حياته الشخصية التي شهدت العديد من التحديات، إلا أن الجندي كان دائمًا يحظى باحترام زملائه في الوسط الفني، حيث كان يُعتبر نموذجًا للفنان الملتزم والمخلص لمهنته.

رحل محمود الجندي عن عالمنا في 11 أبريل 2021، ولكن أعماله وتاريخه الفني سيظل شاهدًا على مسيرته الطويلة التي أثرت في قلوب الملايين.