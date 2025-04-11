الفرقة اللبنانية أدونيس تطرح ألبومها الجديد "وديان" وتبدأ جولة حفلات عالمية بين أبوظبي والقاهرة ومونتريال

القاهرة - محمد ابراهيم - أدونيس تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "وديان" بجولة حفلات بين الخليج ومصر وكندا

طرحت الفرقة اللبنانية أدونيس أجدد ألبوماتها الغنائية "وديان"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم 12 أغنية تحمل كل منها قصة مختلفة مرتبطة بحكاية وفكرة الألبوم الرئيسية التي تدور في فلك عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد مكون من وديان شاسعة ويظهر خلالها أعضاء الفرقة بشكل تماثيل فضية هائمة،وهو ما تجسد في التصاميم والصور الدعائية لأغنيات الألبوم، وتناقش أغانيه مفاهيم الحياة والبقاء والإرث وطول العمر.

ومهدت أدونيس لصدور الألبوم نهايات العام الماضي عبر إطلاق أغنية "لو بدك ياني" بشكل فيديو كليب تم تصويره في باريس، وتأتي جميع أغنيات من ألحان وتوزيع الفرقة وتعاونت خلاله مع عمر شوملي بمشاركة تيم وروبير الأسعد، وانشغلت الفرقة في تحضيراته على مدار عامين.

بالفيديو والصور.. أدونيس تطلق 12 أغنية في ألبومها الجديد "وديان"

فرقة أدونيس

الفرقة اللبنانية أدونيس تعود بألبومها السابع وجولة حفلات عالمية





أدونيس تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "وديان" بجولة حفلات بين الخليج ومصر وكندا

وصدرت جميع أغنيات الألبوم دفعة واحدة على يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية الموسيقية بواقع أغنية جديدة تظهر تباعا كل 15 دقيقة، ويضم أغنيات "يكسرني" و"كل تسمعني" و"أبطال"، إضافة للأغنية المؤثرة "ما أعرفها" التي صدرت بشكل فيديو كليب مصور مع المخرج إيلي سلامة، وصور الكليب في غرفة مراقبة أمنية مظلمة في تجسيد فكرة محاولة مستحيلة لمحو ذكرى شخص عزيز بعد علاقة عاطفية طويلة.

وتحتفل أدونيس بإطلاقه عبر جولة حفلات جماهيرية عالمية تبدؤها من الخليج بمهرجان "بريد" في أبوظبي 24 أبريل وحفل يجمعها مع فرقة كايروكي، وبعدها بيومين تطل على الجمهور السعودي في الرياض، مرورا بعودتها إلى مصر بعد غياب بشهرة غنائية بالقاهرة 30 أبريل، وصولا لرحلتها الكندية بين مونتريال وتورنتو نهاية مايو المقبل ختاما بحفلها في العاصمة اللبنانية بيروت خلال يوليو المقبل.

وبدأت رحلة أدونيس الموسيقية من العاصمة اللبنانية بيروت، حصيلة مشوارها ست ألبومات أولها "من شو بتشكي بيروت" و"ضو البلدية" مرورا بألبوم "أعداء" ختاما بألبومها الأخير "حديث الليل"، وتضم أربعة موسيقيين، مغني الفرقة أنطوني أدونيس، وعازف الجيتار جوي أبو جودة والبيز جيتار جيو فيكاني وعازف الإيقاع نيكولا حكيم.