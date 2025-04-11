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أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان عمر السعيد، جمهور ومتابعيه، صورًا له من أحدث جلسة تصوير، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنان عمر السعيد

تألق عمر، بهيكول باللون الأسود على بنطلون باللون الزيتي مع حذاء طويل باللون الأسود، حيث كانت إطلالة كاجوال مناسبة لقضاء عطلته الصيفية.

عمر السعيد يتألق في أحدث ظهور له

"لحظات لا تنسى في العلا".. عمر السعيد يتألق في أحدث ظهور له

آخر أعمال الفنان عمر السعيد

وكانت آخر مشاركات عمر السعيد، ظهوره كضيف شرف في مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في النصف الأول من الماراثون الرمضاني لعام 2025،

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

الجدير بالذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة “Media Hub - سعدي جوهر”.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تتناول قصة المسلسل قضية “المحلل الشرعي” بعد الطلاق الثالث، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، يجسد آسر ياسين شخصية محمد عزت، وهو سائق “أوبر” في الأربعينات من عمره، يواجه ضغوطًا من والدته التي ترفض زواجه باستمرار، تتداخل حياته مع ميار، التي تلعب دورها مي عز الدين، وهي امرأة مطلّقة ثلاث مرات تسعى لإيجاد محلل شرعي بشروط خاصة، حتى لا تفقد حضانة ابنها بعد انفصالها عن زوجها التاجر أسعد (دياب).

تبدأ الأحداث في التغير عندما تعرض ميار على محمد الزواج بها، ليجد نفسه عالقًا في سلسلة من المفاجآت والمواقف المعقدة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث ينتهي الأمر بالقبض على دياب وتنتصر قصة الحب التي ولدت بين آسر ياسين ومي عز الدين.