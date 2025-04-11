نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الإجتماعي تكرم يسرا اللوزي عن دورها في "لام شمسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرمّت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، الفنانة يسرا اللوزي ضمن أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، وذلك في ندوة تكريمية أقيمت مساء اليوم بمقر ديوان عام الوزارة في العجوزة.



ويأتي هذا التكريم تقديرًا للدور المؤثر الذي قدمته يسرا اللوزي في المسلسل، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ولاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، لما تناوله من قضايا اجتماعية شائكة أبرزها قضية التحرش بالأطفال والعنف الأسري.

تفاصيل شخصية يسرا اللوزي



وقد جسّدت يسرا اللوزي في المسلسل شخصية "رباب"، المرأة العالقة في علاقة سامة تُمارس عليها ضغوط نفسية هائلة، لتقدم أداءً إنسانيًا صادقًا لمس رحلة تعافي صامتة تمر بها كثير من النساء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على معاناة حقيقية يعاني منها المجتمع في صمت.

كلمة يسرا اللوزي



وعلّقت يسرا اللوزي على تكريمها قائلة:

"سعيدة جدًا بالتكريم وشرف كبير ليا، إحساس جميل لما المجهود يتقدر، ويمكن ماكناش متخيلين التأثير الكبير اللي عمله المسلسل، لكن لما يكون أول تكريم من وزارة التضامن، فده شئ يخليني فخورة جدًا وفاهمة قد إيه الشغل ده لمس الناس."

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمسلسل لام شمسية، واصفة إياه بأنه عمل درامي احترافي عميق، قائلة:

"دراما هتفرق مع المجتمع أسرع من الندوات والحملات، وشكرًا لصناع العمل على الجرأة، وعلى الإبداع في الإخراج والكتابة والأداء، وعلى الشجاعة في طرق باب حساس بقلم أم كتبت السطور."

تفاصيل لام شمسية

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يُذكر أن مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، إخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

ويواصل العمل حصد ردود أفعال إيجابية كونه نموذجًا للدراما الاجتماعية المؤثرة التي تنجح في توصيل رسائلها بصدق وإنسانية عالية.