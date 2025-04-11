عزيز عبدو أوّل نجم عربيّ يُقدّم موسيقى الأمابيانو في "عالم تاني"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح النجم عزيز عبدو أغنيته المُنفردة الجديدة بعنوان "عالم تاني" التي تجمع بين أسلوبه الفنيّ الشبابيّ ونمط موسيقى الـAmapiano الذي بات أحد أبرز الإتجاهات الموسيقيّة في السنوات الأخيرة.

تتميّز أغنية "عالم تاني"،التي صدرت عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة، بالإيقاعات والتأثيرات الإفريقيّة المُميّزة مع لمسات إلكترونيّة مُعاصرة وتُعتبر نقلة فنيّة خاصّة في مسيرة عزيز عبدو بخاصّة أنّه أوّل فنّان عربيّ يُقدّم هذا النمط الموسيقيّ. والأغنية من كلمات وألحان تيام علي وتوزيع هادي شرارة ومن إنتاج شركة "Soul Sound Music".

عبّر عزيز عبدو عن حماسته العالية لإطلاق أغنية "عالم تاني" وقال:" عملت بشغف كبير لأقدّم للجمهورعملًا فنيًا مُتكاملًا مليئًا بالطاقة الإيجابيّة يُحاكي جيل الشباب ويعكس التغيّرات الموسيقيّة التي تحدث على الساحة الفنيّة العالميّة بخاصّة مع انتشار نمط الـAmapiano الذي بات سمة جديدة للموسيقى الشبابيّة".

وتابع عزيز عبدو بالقول:" عدت إلى لبنان بعد غياب طويل دام نحو الثماني سنوات وصوّرت كليب الأغنية تحت إدارة المُخرجة رندلا قديح على مدار يوم كامل في طرابلس إيمانًا منّي بأنّ هذه المدينة تحمل رمزيّة خاصّة ومهمّة جدًا وتليق بها الحياة. وأضاف:" ينقل كليب "عالم تاني" المُشاهد إلى عالم مُوازي ومُختلف حيث يدمج بين الخيال والواقع بأسلوب مُبتكر وأنا مُتشوّق جدًا لردّة فعل الجمهور على العمل".

يُذكر أنّ كليب أغنية "عالم تاني" مُتوفّر عبر قناة عزيز عبدو الخاصّة على موقع يوتيوب