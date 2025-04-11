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أحمد جودة - القاهرة - أعلن صُناع فيلم “نجوم الساحل”، بطولة أحمد داش ومايان السيد، عن بدء عرضه في دور السينما بالدول العربية اليوم الخميس، بعد أن عُرض مؤخرًا ضمن موسم عيد الفطر السينمائي في مصر، وحقق ردود فعل إيجابية من الجمهور.

فيلم “نجوم الساحل” ينطلق في دور العرض العربية بعد نجاحه في موسم عيد الفطر

الفيلم يحمل طابعًا كوميديًا صيفيًا بامتياز، حيث تدور أحداثه في أجواء الساحل الشمالي، ويجمع بين الدراما الخفيفة والصراعات الكوميدية والمغامرات الشبابية. ويروي قصة مجموعة من الأصدقاء يسعون لإقامة حفل صيفي مميز، وسط أجواء مليئة بالمفاجآت والتحديات، في محاولة لجعل الصيف لا يُنسى.





أبطال فيلم "نجوم الساحل"

يشارك في بطولة الفيلم: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، بمشاركة في الكتابة من كريم يوسف.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تألق النجم الشاب أحمد داش في أعماله الأخيرة، حيث ظهر كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل “ساعته وتاريخه”، وشارك في بطولة مسلسل “مسار إجباري” إلى جانب الفنان عصام عمر، والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2024.

“نجوم الساحل” فيلم صيفي منعش يقدم جرعة من الضحك والطاقة الإيجابية، ويعيد أجواء الشلة والمغامرات الشبابية إلى شاشة السينما.