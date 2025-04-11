"ابعت رقمك".. أحمد العوضي يستجيب لمتابع طلب مساعدة مالية على “فيسبوك”

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لفتة إنسانية نادرة، استجاب الفنان أحمد العوضي لطلب أحد متابعيه الذي لجأ إليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبًا سلفة مالية بقيمة 2000 جنيه لمساعدته على تجاوز مصاعب نهاية الشهر.

وكتب المتابع في تعليقه: “يا عوضي عاوز 2000 جنيه سلف لحد آخر الشهر، بالله عليك ساعدني.”

وجاء رد العوضي سريعًا، حيث كتب له: “ابعت رقمك على الخاص يا حبيبي.”

تفاعل الجمهور مع الموقف بشكل واسع، حيث أثنوا على إنسانية العوضي وتواضعه، واعتبروا ما فعله نموذجًا يحتذى به للفنان الذي يشعر بجمهوره ويتفاعل معهم في مختلف المواقف.

ويُعرف أحمد العوضي بمواقفه الداعمة للناس سواء على الشاشة أو خارجها، حيث لا يتردد في استخدام منصاته الاجتماعية لمساندة المحتاجين أو التفاعل مع قضايا إنسانية واجتماعية.

هذا الموقف الإنساني حصد إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أعادوا نشر التعليق والرد على نطاق واسع، معتبرين أن النجم المصري يجسد قيمة “الفنان الإنسان” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

آخر أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "فهد البطل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا به بشخصية فهد الذي كانت مليئة بالصراعات حيث كان المسلسل مليئ بالأحداث المشوقة، وتفاعل معه الجمهور بشكل لافت.

أبطال مسلسل "فهد البطل"

يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من النجوم، من بينهم: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي.