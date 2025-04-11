القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة إسطنبول التركية يوم 17 مايو المقبل، في واحدة من أبرز محطات جولتهم الموسيقية لهذا العام، ويقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي ما دام تفاعل معها جمهوره داخل مصر وخارجها، مثل “السكة شمال”، و”كان لك معايا”، و”ناس وناس”.

كايروكي يشعل إسطنبول في مايو المقبل.. وموجة حفلات ناجحة تسبق اللقاء المنتظر



يأتي هذا الحفل المنتظر بعد سلسلة من العروض الناجحة التي قدمها الفريق مؤخرًا، حيث أحيا حفلًا جماهيريًا في الجونة يوم 2 أبريل الجاري، وسبقه حفل ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 21 فبراير الماضي، كما شهد عام 2023 تألقهم في عدة مناسبات أبرزها حفل استاد الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن فعاليات “ليالي مصر” في يوليو، وحفلتهم الكاملة العدد في مهرجان العلمين الجديدة خلال أغسطس، والتي وصفها الجمهور وأمير عيد نفسه بأنها واحدة من أنجح الحفلات في تاريخ الفريق.

وقد عبر النجم أمير عيد عن سعادته البالغة بدعم الجمهور، قائلًا خلال مهرجان العلمين: “هنقدملكم حفلة للتاريخ، ومبسوطين بالطاقة اللي بتدوهالنا.. فكرتونا بأيامنا الأولى لما كنا بند صغير لسه بيبدأ.. إحنا كبار بيكم!”

وعلى صعيد آخر، كان آخر أعمال أمير عيد الفنية ميني ألبوم “روكسي”، والذي صدر خلال موسم الصيف. تضمن الألبوم 5 أغانٍ عُرضت عبر ثلاثة فصول درامية، من بينها “حاجات جوايا” و”اسمك إيه”، وتم تصويرها على هيئة فيلم قصير قام ببطولته أمير عيد إلى جانب الفنانة ندى أبادير، وأخرجته نازلي أبو سيف.

حفلة إسطنبول المنتظرة تمثل محطة جديدة في مسيرة كايروكي الفنية، وتؤكد على انتشارهم الإقليمي ونجاحهم في كسر حدود المحلية، وسط حالة من الشغف الجماهيري بلقائهم القادم في قلب تركيا.