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أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان عمرو سعد الأنظار بإطلالة أنيقة وهادئة خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني جديد، حيث شارك جمهوره صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” ظهر فيها مرتديًا بدلة زرقاء داكنة وقميصًا أبيض، مع نظارات شمسية مميزة، ليؤكد من جديد حضوره اللافت وكاريزمته المعهودة.

النجم عمرو سعد

عمرو سعد يلفت الأنظار بإطلالة أنيقة خلال ظهوره في برنامج “يحدث في مصر”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والمشاهير مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بإطلالة النجم الذي لطالما جمع بين الأسلوب العصري والهيبة الفنية.

كما يُذكر أن عمرو سعد يعيش حالة من النشاط الفني، سواء على صعيد الأعمال الدرامية أو السينمائية، وسط ترقب جمهوره لأحدث مشاريعه، والتي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركاته الفنية قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.







دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.