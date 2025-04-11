القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت شركة الإنتاج عن تعاقد الفنان أحمد داود على بطولة الفيلم السينمائي الجديد “إذما”، المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته للكاتب محمد صادق، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ صدورها، الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية بعد مشوار طويل من الكتابة الأدبية.

أحمد داوود في مغامرة جديدة مع محمد صادق في فيلم “إذما”.. رواية تتحول إلى شاشة السينما

ويحمل اسم الفيلم “إذما” دلالة لغوية مميزة، حيث تُعرف الكلمة بأنها حرف شرط وجزاء مركب من “إذ” و”ما” الزائدة، وتعني أن الشرطية، ما يعكس الطابع الفلسفي العميق للرواية التي تستعرض رحلة بطلها في تنفيذ تسعة أوامر للحصول على تسعة كنوز، في مغامرة روحية وإنسانية تدفعه لفهم ذاته والعالم من حوله بشكل أعمق.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم قريبًا، على أن يُعرض في دور السينما خلال عام 2025، وسط ترقب كبير من جمهور الرواية ومحبي أحمد داود، الذي يواصل إثبات نفسه في أدوار متنوعة ومعقدة.



فيلم “إذما” يعد تجربة مختلفة، ليس فقط لطبيعة القصة التي تجمع بين التشويق والتأمل، بل أيضًا لأنه يجمع بين صانع العمل الأدبي والمخرج في شخص واحد، ما يعد بمشروع فني يحمل رؤية متكاملة

ومتماسكة.

آخر أعمال أحمد داوود

وكان آخر أعمال أحمد داوود مسلسل "الشرنقة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصريًا على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.