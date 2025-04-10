نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة فيلم "6 أيام" للسينما مرة آخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة سي سينما برودكشنز المنتجة لفيلم 6 أيام عن قرار جديد لها بعودة الفيلم للسينما من جديد من خلال عرضين جديدين في سينما أرابيلا في القاهرة الجديدة يومي الجمعة والسبت القادمين حفلة الساعة 10 مساءً بناء على طلب الجماهير.

و تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.