نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لعب بمشاعري".. أكرم حسني يروي موقفًا تعرض فيه للخذلان خلال مسابقة إذاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أكرم حسني عن موقف مؤثر تعرض له في بداية مشواره الإعلامي، أثناء مشاركته في مسابقة إذاعية كان يسعى من خلالها لتحقيق حلمه في دخول المجال.

أوضح "حسني" خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الأربعاء، عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه وقبل إعلان نتيجة المسابقة مباشرة، جاءه أحد الأشخاص ووهمه بأنه الفائز، وقال له إن اسمه سيتم الإعلان عنه في الحلقة النهائية، ما جعله يشعر بأمل كبير في اللحظة الحاسمة.

تصريحات أكرم حسني

أضاف: "قبل ما نطلع على الهوا بدقايق، الشخص ده أداني أمل أو إحساس إن اللينك اللي جاي هيعلنوا فيه اسمي كفايز في المسابقة، وفوجئت إنهم أعلنوا اسم المنافس التاني. ساعتها مكنتش فاهم هو عمل كده ليه؟ ليه لعب بمشاعري بالشكل ده؟".

أضاف أنه شعر بمزيج من الحزن والخذلان، خاصة أن مؤشرات التصويت الجماهيري كانت ترجّح كفته، حسب ما قيل له، مما زاد من وقع المفاجأة. متابعا: "ماكنتش عايز أبان إني متضايق علشان زميلي اللي كسب، بس من جوايا كنت متأثر، خصوصًا وإن اللي اتقاللي قبل كده إن التصويت كان في صالحي".

أكد أكرم حسني أنه رغم صعوبة الموقف، إلا أنه تعامل مع الشخص المعني لاحقًا بودّ واحترام، دون أن يواجهه بما حدث، مضيفًا: "أنا بقابله عادي وبسلم عليه، وعمري ما اتكلمت معاه عن اللي حصل، بس أكيد هو عارف اللي عمله".