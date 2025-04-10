استمرار تدريبات شباب الإسماعيلية على فنون المسرح ضمن ورشة ”ابدأ حلمك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 11:28 صباحاً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الإسماعيلية، في أسبوعه السادس، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة.

وشهد الأسبوع السادس ورشة تدريبية متخصصة في "حرفية التمثيل والخيال"، استمرت على مدار ثلاثة أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية، ونفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة. وبحضور كل من المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، ومحمد حامد، المدير الإقليمي.

وقدم المخرج محمد جبر، مدرب حرفية التمثيل، مجموعة من التدريبات العملية التي ركزت على تقنيات الأداء التمثيلي، وتوظيف الخيال، والتعبير الجسدي والصوتي، بأساليب متنوعة تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وتعزيز حضورهم المسرحي.

تُنفذ فعاليات المشروع من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، المدير التنفيذي للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار ستة أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات مكثفة تشمل التمثيل، الإلقاء، الموسيقى، التعبير الحركي، الكتابة المسرحية، وتصميم الديكور، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمبدعين، ويختتم بعرض مسرحي احتفالي لتخريج دفعة جديدة من الموهوبين بالإسماعيلية.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أبرز المبادرات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقد خرّج خلال مرحلتيه السابقتين دفعات من المبدعين بمحافظات: أسيوط، الفيوم، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، الجيزة، كفر الشيخ، والوادي الجديد، والذين تم اعتماد فرقهم كفرق مسرحية نوعية تساهم بفاعلية في إثراء الحركة المسرحية المصرية.