بعروض مسرحية وورش إبداعية.. قصور الثقافة تواصل فعالياتها بقرى ”حياة كريمة” بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 11:28 صباحاً - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، جولة جديدة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن فعاليات الأسبوع المنفذ بقرى مبادرة "حياة كريمة"، بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، في إطار برامج وزارة الثقافة المصرية لتعزيز العدالة الثقافية.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور كل من أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، د. بدوي مبروك، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، ونجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط.

واستهلت مع الورش الفنية والحرفية بمشاركة أطفال وشباب جمعية الابن الخاص والتنمية لرعاية ذوي الإعاقة بكفر سعد.

وقامت المدربة هند الشناوي خلال ورشة "فن الماندالا"، بتدريب المشاركين على هذا الفن التشكيلي الذي يستخدم كوسيلة علاجية لتهدئة الأعصاب من خلال تلوين وحدات متكررة، ولاقت الورشة تفاعلا إيجابيا من المشاركين.

وفي ورشة "الطباعة بالاستنسل" واصل المدرب فادي السيد، تدريباته على تصميم لوحات فنية تضم أشكالا متنوعة من الزهور والفراشات وغيرها من الأشكال بطريقة إبداعية.

وفي ورشة "الأركت"، قدم المدرب أيمن السعدني، شروحات مبسطة لتصميم أشكال ديكورية كوحدات الإضاءة والتابلوهات.

وأعربت المتدربة نور حسين، عن سعادتها للمشاركة في الورشة، مشيدة بجودة التدريب وسهولة التطبيق.

وشهدت ورشة "أشغال المكرمية"، للمدربة سارة أبو صالحة، تنفيذ معلقات وحقائب بالخيوط الملونة بتقنيات مختلفة.

وأعربت المتدربة منال يحيى عن امتنانها بالورشة المجانية التي أتاحت لها تقديم أول عمل فني خاص بها.

كما استمرت فعاليات ورشة "تصميم الحقائب بالخرز" للمدربة رانيا سرحان.

من ناحية أخرى، واصلت الباحثة سمر عناني حديثها خلال ورشة "الحكي الشعبي"، عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بجانب تقديم مجموعة من الأمثلة والقصص الشعبية.

وأبدى المتدرب عبد الله محمد إعجابه بالورشة، مشيرا إلى اكتسابه معارف جديدة حول الألعاب الشعبية والحكايات التراثية المتعلقة بالعادات والتقاليد.

أعقب ذلك لقاء توعوي استكملت خلاله د. رغدة عبد الحليم، مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب، الحديث عن "ترشيد الاستهلاك"، كما تواصلت فعاليات ورشة تعليم "أساسيات السباكة"، وفقرة الألعاب التفاعلية التي تهدف إلى تقديم رسائل توعوية للأطفال بأسلوب مبسط.

كما تضمنت الفعاليات تقديم اسكتشات مسرحية متنوعة، بجانب عرض مسرحي، بعنوان "الوردة الزرقاء" لفرقة قصر الطفل بجاردن سيتي، من تأليف وإخراج فاطمة المعدول، وتدريب عبير شلتوت.

بالإضافة إلى فقرات فنية بمشاركة الطلاب الموهوبين من المدارس الصناعية والفنية، ومدرسة المدينة المنورة الابتدائية، تنوعت ما بين "إلقاء الشعر، الغناء، التمثيل، الاستعراض، والإنشاد الديني".

فيما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب "يلا نقرأ" الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم بتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وعمدة القرية، وكذلك القائمين على الفعاليات الثقافية.

وتنظم هيئة قصور الثقافة الفعاليات، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتنسيق مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة المخدرات، والشركة القابضة لمياه الشرب، وجمعية رعاية ذوي الإعاقة بكفر سعد.

ومن المقرر أن تنتقل الفعاليات بدءا من اليوم الخميس إلى جمعية تنمية المجتمع بقرية الإسماعيلية، وتختتم غدا الجمعة بمركز شباب كفر سعد.