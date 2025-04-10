نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18 إبريل.. موعد عرض فيلم غير متصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج حسن البرديسي عبر حسابه علي موقع فيسبوك، عن موعد عرض فيلم غير متصل بالسينمات، والفيلم من بطولة عمرو رمزي، تامر فرج، مروة عبدالمنعم.

موعد عرض فيلم غير متصل

ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة الموافق 18 إبريل، بسينما كايرو مول، يشارك العمل في عدد من المهرجانات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

البوستر الرسمي لفيلم «غير متصل»

شارك المخرج حسن البرديسي بوستر فيلم "غير متصل" عبر صفحته بموقع فيس بوك والذي يضم صور أبطال الفيلم وحاز على إعجاب الجمهور.

قصة فيلم غير متصل

تدور أحداث الفيلم حول انقطاع الإنترنت عن العالم وتأثير هذا الحدث علي المجتمع المصري في إطار درامي اجتماعي، وعودة الترابط الأسري من جديد، والذي تأثر كثيرًا نتيجة الاستخدام السيء للإنترنت وانشغال أفراد الأسرة بالعوالم الافتراضية.

أبطال فيلم غير متصل

ويشارك الفيلم مجموعة من النجوم وهم: عمرو رمزي محمد أبو داوود، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، إكرام عبد العزيز والوجه الصاعد معتز سامي والوجوه الجديدة مصطفى أبو طه، منة رجب، جومانا إشرف، أحمد رجب، ساره جمال، بيتر مجدي، مصطفى الدغيدي، علي شعبان، ملك صابر، هند سلامة، أحمد أبو سنة، نور الهدي جمال، علي رجاء، ميرا ناصر.

آخر أعمال عمرو رمزي

وكان آخر أعمال عمرو رمزي ظهوره ضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" في رمضان 2024 مع أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ورحمة أحمد من إخراج أحمد الجندي، وايضا شارك في مسلسل "بيت الشدة" الذي دارات أحداثه حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى "فَلك" تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة "مختار" وسرعان ما تطور الأمور.

آخر أعمال تامر فرج

وكان آخر أعمال تامر فرج هو مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور، ودارات احداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.