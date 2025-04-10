لهذا السبب.. يسرا اللوزي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن سرعة قبولها لدورها بشخصية "رباب" في لام شمسية، وذلك من خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة على قناة on e.

وقالت: "وافقت على دوري في لام شمسية على طول، ومخلتش ولادي يتفرجوا على لام شمسية لانهم صغيرين ولكن بعلمهم حاجات عن الموضوع، وعندي تجارب مع الأدوية والمشاكل النفسية وكنت بسأل المعالجة النفسية بتاعتي في الدور".

يسرا اللوزي

أبطال مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

قصة مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.