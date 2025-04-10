اليوم.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "هتجيلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد رمضان، اليوم لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان «هتجيلي»، والتي من المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بالإضافة لجميع المنصات الموسيقية.

موعد طرح أغنية هتجيلي

وروج محمد رمضان لتلك الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب منشورا قال فيه:«أغنية هتجيلي النهاردة إن شاء الله الساعة خمسة».



وظهر محمد رمضان في بوستر أغنية هتجيلي بشخصية مسلسل الأسطورة رفاعي الدسوقي بشكل كرتوني وهو يشير بيده بعلامة الجنون ونرى فتاة تقف بشعر أسود طويل تبدو صغيرة أمامه.

وتقول كلمات أغنية هتجيلي: «شوفتيني كتير وأنا حنين تعالي شوفيني وأنا بقسى شوفتيني عليكي بتجنن تعالي شوفيني وأنا بنسى ماشوفتيش مني غير معلش ما شوفتيش مني قلبة وش أنا فرصة ماتتفوش وضاعت وأنتي مش حاسه هتجيلي هتلفي وهتجيلي بدموع هتحنيلي وأشوفك مش قادرة تبصيلي».



محمد رمضان يستعد لإحياء آخر حفلاته في أمريكا



َومن جانب آخر يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن حفلات مهرجان «كوتشيلا فالي» الذي من المقرر إقامته في الولايات المتحدة، يوم 13 أبريل الجاري، إذ أعلن مؤخرًا أنه قد يكون آخر ظهور له في أمريكا، ما أثار تساؤلات عديدة بشأن مستقبل نشاطه الفني هناك.