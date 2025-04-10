سر تصدر إيمان البحر درويش تريند "جوجل".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة شقيقه الأكبر، وحفيد فنان الشعب سيد درويش، وأحد أبرز المهتمين بالحفاظ على تراث جده الموسيقي، ومؤسس كورال سيد درويش.

الفنان ايمان البحر درويش

موعد عزاء شقيق إيمان البحر درويش

وأُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد المواساة، ثم وُري جثمان الفقيد الثرى بمقابر المنارة، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين، ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل مساء اليوم بعد صلاة المغرب، بإحدى قاعات المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تستقبل الأسرة المعزين في أجواء من الحزن على فقدان شخصية كان لها دور بارز في إحياء تراث سيد درويش.

حسن البحر درويش

ويُعد المهندس حسن البحر درويش من الشخصيات التي كرّست جهدها للحفاظ على الإرث الفني لعائلة درويش، من خلال تأسيسه لـ "كورال سيد درويش"، الذي قدم أعمالًا خالدة بروح عصرية، محاولًا ربط الأجيال الجديدة بجذور الفن المصري الأصيل.