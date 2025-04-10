هند عاكف تتحدث عن رسوبها في الجامعة بسبب دور مع الفنانة شريهان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هند عاكف، عن رسوبها لمدة عام في الجامعة الدراسية بسبب تصويرها فليم "جبر الخواطر"، مع الفنانة شريهان ووقتها كان هناك تصوير في الإسكندرية وفي اليوم الثاني كان لديها امتحان ولكن طاقم العمل أبلغها بأن هناك تصوير وذلك كان يتعارض مع توقيت الامتحان.

تصريحات هند عاكف



وتابعت هند عاكف، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2 قائلة أن مساعدين المخرج أبلغوها بضرورة الحضور في ذلك الموعد لتصوير دورها ولم تذهب للامتحان، وبعدها النجمة شريهان قالت لها "ليه مروحتيش الامتحان بتاعكي ووقتها اتضايقت وزعلت عليا لأننا في اليوم ده صورنا الساعة 4".



وأضافت هند عاكف، أنها لم تشبع من الفن رغم الأدوار التي قدمتها سابقًا ولديها طاقة كبيرة في مخزونها، كما أنها تشعر بأن ما قدمته قليل للغاية بالنسبة لموهبتها فهي تعشق مهنتها، مؤكدة أن أدوارها التي لعبتها لم ترغب في تقديمها.



واختتمت هند عاكف حديثها قائلة أن الأدوار المركبة هي التي تفضل تقديمها، كما أنها تتمنى العمل مع المخرج مروان حامد ومسلسل لام شمسية أعجبها للغاية.

موعد عرض برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.



