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آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب

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  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 1/7
  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 2/7
  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 3/7
  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 4/7
  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 5/7
  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 6/7
  • آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

طرحت المطربة آية عبدالله أحدث أغانيها "و أو "، على طريقة الفيديو كليب على اليوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

أغنية "و أو " من كلمات خالد فيرناس، والحان، كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله،و إنتاج شركة لايف ستايل ستديوز، إخراج جميل جميل المغازي

 

آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها
آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "و أو " فيديو كليب
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أحدث أعمال آية عبدالله

يذكر أن أحدث أعمال المطربة آية عبدالله اغنية أرض الخير،سمعني كمان، واغنية عم المغرور والتي طرحتها عبر قناتها على اليوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

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المطربة آية عبدالله
المطربة آية عبدالله

ويقول مطلع الأغنية ( وأو )
 

شافت عيني كتير شرقي وغربي وهندي علي قلبي ساقوا الدلال كنت بكمل وامشي اول ما قابلته أنا غيرلي نظامي وقتي وحلفت اعيش معاه لا لا لا لا كله إلا ده 
و أو وأو اهو ده الكلام بدأ الغرام والشوق ماليني احساسي فوق الخيال أنا قلبي مال باين في عيني

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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