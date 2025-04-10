لأول مرة.. تعاون غنائي لـ أصالة بتوقيع أحمد المالكي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة أصالة نصري لطرح أغنية جديدة تجمعها للمرة الأولى بالشاعر الغنائي أحمد المالكي، أحد أبرز الأسماء على الساحة الغنائية المصرية.



ويأتي هذا التعاون ضمن ألبوم أصالة الجديد المنتظر طرحه لعام 2025، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني من بينهم أغنية "أنا هنساك" من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبد المجيد، توزيع هشام البنا.

وعبّر المالكي عن سعادته بالتعاون مع أصالة، مؤكدًا ذلك مز خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "أول تعامل مع صولا..قريبا ".

آخر أعمال المالكي



يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكي تعاونه مع تامر عاشور في أغنية "حبيبي القديم"، وهى من ألحان ا محمدي، وكلماتها الشاعر أحمد المالكي وتوزيع أحمد أمين.



كلمات الأغنية



شوفتوا حبيبي القديم.. بيدور في القديم

وعايزني وتاني راجع

جايلي يصحي اللي فات.. ويفكرني بحاجات

بتقلب في المواجع

راجع بعد الغياب.. ومعاه كام صورة لينا

وعايزني افتحله باب.. يدخل منه لماضينا

طب مين يدفع حساب.. كل سنيني الحزينة

جاب أمله فيا منين

عشان اعيش على راحته

ويرق قلبي لزعله

ده أنا عندي ليه خبرين

الاولاني سامحته

والتاني مش هرجعله

شوفتوا حبيبي اللي باع

بيدور على اللي ضاع

لاء كتر ألف خيره

فاكر حبي اللي هان

لسه في نفس المكان

ربنا ماخلقش غيره

راجع عنده حكايات.. وعيونه الكدب فيها

بيقولي مبررات.. بسمع واضحك عليها

كان فين قلبه اللي مات.. وأنا بترجاه يوميها.

أحدث أعمال أصالة الفنية

في يناير 2024، طرحت أصالة أحدث كليباتها "صندوق الذكريات" عبر موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، وألحان وتوزيع يزن الصباغ، بينما تم إخراج الكليب بواسطة حسن غدّار.

وفي ديسمبر 2023، أصدرت أصالة أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر موقع يوتيوب، بالتزامن مع موسم أعياد الكريسماس. الأغنية من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد.