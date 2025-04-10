القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت الفنانة حنان مطاوع الأنظار عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور يحمل طابعًا فلسفيًا عميقًا، ربطت فيه بين تقاليد المصريين القدماء والعلوم النفسية الحديثة.



قالت حنان مطاوع في منشورها: “المصري القديم كان بياخد 40 يوم حداد… واكتشفوا إن العادات الإنسانية بتاخد من 21 لـ40 يوم عشان تتجدد. لأن النفس البشرية بعد الأربعين يوم بتبدأ تاخد شكل تاني.”

حنان مطاوع تلفت الأنظار بمنشور فلسفي عن الحداد وتجدد العادات النفسية



هذا المنشور أثار تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين وجدوا فيه لمسة من الحكمة والوعي النفسي، خاصة أنه يعكس إدراكًا لعمق النفس البشرية وارتباطها بتقاليد تاريخية وجوانب علمية.

ويُعرف عن حنان مطاوع مشاركاتها الملهمة التي تمزج بين الفن والتأملات الإنسانية، وهو ما يجعلها دائمًا قريبة من جمهورها على المستويين الفني والوجداني.

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع

ويذكر أن أحدث أعمال حنان مطاوع هو فيلم «هابي بيرث داى»، الذي تشارك في بطولته مع نيللي كريم وشريف سلامة، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، يأتي هذا الفيلم كعودة لها إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات، حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر" الذي عُرض في عدة مهرجانات سينمائية.