القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الأنظار بإطلالة راقية وجذابة من داخل إحدى السيارات الفاخرة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة.

إطلالة ملك زاهر

ارتدت ملك جمبسوت باللون البني الداكن، ونسّقته مع نظارة شمسية عصرية، بينما ظهرت حقيبة “لوي فيتون” الشهيرة بجانبها، ما أضفى لمسة من الفخامة على الصورة، وظهرت وهي تتناول مشروبًا دافئًا على ما يبدو، في أجواء صباحية هادئة تعكس الاسترخاء والثقة.

وأرفقت ملك الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "هذا أنا - ناعم وثابت والمكان الذي من المفترض أن أكون فيه بالضبط"، في رسالة تعكس حالة من النضج والتوازن النفسي التي تعيشها حاليًا.

بإطلالة أنيقة.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار من داخل سيارتها الفاخرة

الفنانة ملك زاهر

ملك زاهر في أحدث ظهور لها

تفاعل المتابعون مع المنشور بشكل كبير، حيث تخطى عدد الإعجابات حاجز الـ47 ألف إعجاب، مع مئات التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وكان من أبرز المعلقين الفنانة بسمة بوسيل.

تُعرف ملك أحمد زاهر بحضورها اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشاركاتها الفنية المتنوعة التي أثبتت بها موهبتها المبكرة، وهي تواصل تحقيق خطوات ثابتة نحو النجومية بثقة وأناقة.

آخر أعمال الفنانة ملك زاهر

وكان آخر أعمال ملك زاهر مسلسل "سيد الناس" بطولة النجم عمرو سعد الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لدراما 2025.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.



دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.