فيلم “الصفا ثانوية بنات” يواصل حصد الإيرادات ويتجاوز 15 مليون جنيه في 10 أيام

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم الصفا ثانوية بنات، بطولة النجم علي ربيع، إيرادات قوية في شباك التذاكر، حيث سجّل يوم أمس الثلاثاء وحده 201،720 جنيهًا. وبذلك يرتفع إجمالي ما جمعه الفيلم خلال 10 أيام من عرضه في دور السينما إلى 15،335،047 جنيهًا، ليواصل الفيلم نجاحه التجاري ضمن منافسات موسم أفلام عيد الفطر.



قصة فيلم الصفا الثانوية بنات

تدور أحداث الفيلم داخل مدرسة الصفا ثانوية للبنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، لكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في ظل تشابك علاقاته مع شخصيات مختلفة من داخل وخارج المدرسة. ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري، خاصة من محبي الأفلام الكوميدية الخفيفة.

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات



"الصفا ثانوية بنات" من بطوله علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهاله فاخر وئام مجدي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري وغيرهم العديد ومن انتاج احمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.