ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. أسطورة الجيتار الذي وُلد في يوم الموسيقى والنور (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مثل هذا اليوم، التاسع من أبريل عام 1945، وُلد النجم عمر خورشيد في حي عابدين العريق بقلب القاهرة، ليكون ميلاده بمثابة لحظة فارقة في تاريخ الموسيقى الشرقية الحديثة، لم يكن مجرد عازف جيتار استثنائي، بل رمزًا لفترة ذهبية امتزج فيها الفن بالأناقة والثقافة، وانطبع اسمه في ذاكرة الأجيال بروحه المتفردة وصوته الموسيقي الذي لا يُنسى.

ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. أسطورة الجيتار الذي وُلد في يوم الموسيقى والنور



ولد عمر لعائلة تنتمي إلى قلب الوسط الفني والثقافي، فوالده هو أحمد خورشيد، أستاذ التصوير السينمائي المعروف، والذي كان على صلة وثيقة بنجوم الفن والأدب والموسيقى، ووالدته عواطف هاشم، إحدى سيدات المجتمع التي عُرفت بجمالها وأناقتها، رغم انفصال والديه في سن مبكرة، لم تمنعه الظروف العائلية من شق طريقه وسط عالم الفن بثقة وشغف. حصل عمر على ليسانس الآداب في قسم الفلسفة، ما أضفى على شخصيته عمقًا ثقافيًا انعكس في اختياراته الفنية.



بداياته الفنية



بدأت رحلته السينمائية من خلال أول ظهور له في فيلم ابنتي العزيزة مع نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، بينما جاءت أولى بطولاته المطلقة في جيتار الحب عام 1971 أمام صباح وجورجينا رزق، لكنه لم يكن راضيًا عن أدائه كممثل، مشيرًا إلى مشاكل في السيناريو.

كان عمر خورشيد على مشارف دخول عالم التمثيل منذ طفولته، حيث كان من المقرر أن يشارك في فيلم صراع في الوادي بدور الطفل الصغير، لكن مرضه المفاجئ حال دون ظهوره في هذا العمل الذي جمع بين فاتن حمامة وعمر الشريف.



حياته العائلية

على مستوى العائلة، كان لعمر شقيقة واحدة تُدعى جيهان، بالإضافة إلى أختين غير شقيقتين من والدته، إحداهما النجمة شريهان. كما كان له أربعة إخوة ذكور من والده، وأخت واحدة رحلت في حادث سير أليم.

في حياته الخاصة، تزوج أكثر من مرة، كانت بدايتها عام 1971 من أمينة السبكي، ثم من الفنانة ميرفت أمين في العام نفسه، وانتهى هذا الزواج بالطلاق في 1973. لاحقًا، ارتبط بسيدة الأعمال اللبنانية دينا عام 1977، واستمر زواجهما حتى وفاته، لكنه تزوج أيضًا من الممثلة مها أبو عوف مطلع 1981، والتي كانت حاملًا منه في شهرها الرابع عند وفاته، لكنها أجهضت، ولم يُرزق عمر بأي أبناء.

الفنان عمر خورشيد والفنانة ميرفت أمين

تحل اليوم ذكرى ميلاد عمر خورشيد، الذي لم يكن مجرد عازف أو ممثل، بل كان أيقونة فنية حقيقية حملت الجيتار الشرقي إلى آفاق جديدة، وترك إرثًا موسيقيًا لا يزال يُلهم الأجيال حتى اليوم.