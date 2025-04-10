كاظم الساهر بين العاطفة والوطن.. حفل في دبي ورسالة من القلب لفلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي مميز في دبي خلال شهر مايو المقبل، حيث يلتقي بجمهوره ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تركت بصمة في الذاكرة، إلى جانب أغنياته الجديدة التي ينتظرها محبوه بشغف.

ويأتي الحفل تزامنًا مع طرح ألبومه الجديد “مع الحب”، والذي يضم 13 أغنية من ألحانه وصوته، في عودة طال انتظارها منذ آخر ألبوم له “كتاب الحب” عام 2016، ويتضمن الألبوم أعمالًا متنوعة مثل: “يا وفية”، “بيانو”، “تاريخ ميلادي”، “رقصة عمر”، “لا تسألي”، و”لا ترحلوا” وغيرها، لتُعيد هذه الأغنيات صوت كاظم الدافئ إلى المشهد الموسيقي بقوة.

ولم تقتصر عودة الساهر على الجانب الفني فقط، بل امتدت لتلامس قضايا إنسانية، حيث طرح مؤخرًا أغنيته العالمية “Hold Your Fire”، دعمًا للشعب الفلسطيني في ظل العدوان المستمر على غزة، وصرح الساهر بأن الأغنية تأتي كرسالة سلام، تهدف لاستخدام الموسيقى كأداة فعّالة تتجاوز الترفيه، وتسهم في الجهود الإنسانية.

أغنية Hold Your Fire من ألحانه، وكلمات توم لو، ومُستلهمة من فكرته، ووزعها الموسيقي ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، بإدارة بريندا فونجوفا.