أحمد داوود وأحمد داش أبطال فيلم “إذما” المأخوذ عن رواية محمد صادق

القاهرة - محمد ابراهيم -



بدأت شركة The Producers تحضيراتها لتصوير فيلم “إذما” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك حسب ما أعلنه المنتج هاني أسامة، الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، ويقوم ببطولته النجم أحمد داوود والفنان الشاب أحمد داش.



ويأتي الفيلم استنادًا إلى رواية محمد صادق التي تحمل الاسم نفسه، والتي صدرت عام 2020 وحققت صدى واسعًا بين القراء، لتشكل إضافة جديدة في قائمة الأعمال الأدبية التي يتم تحويلها إلى السينما.



فيلم “إذما” يعد تعاونًا جديدًا ومثيرًا يجمع بين الإنتاج الأدبي والبصري، وسط ترقّب الجمهور لما سيقدمه الفيلم من طرح إنساني واجتماعي، خاصة مع فريق العمل اللافت في التأليف والتمثيل.

آخر أعمال الفنان أحمد داوود

وكان آخر أعمال أحمد داوود مسلسل "الشرنقة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصريًا على منصة Watch it.

النجم أحمد داوود



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.