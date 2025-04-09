”ناصر تحت المجهر” في مناقشات نادي أدب سوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - عقد نادي أدب قصر ثقافة سوهاج لقاء أدبيا، بمكتبة رفاعة الطهطاوي بمجلس المدينة، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمن اللقاء مناقشة كتاب "ناصر تحت المجهر.. قراءة معاصرة بلا رتوش" للكاتب الدكتور عمرو منير، بمشاركة الشاعر محمد فاروق رئيس نادي الأدب، الشاعر عبد الحافظ بخيت رئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج، والأديب محمد عبد المطلب، وذلك بحضور أحمد فتحي، مدير فرع ثقافة سوهاج، اللواء ممدوح السيد مقلد، واللواء هشام أبو سحلي، ونخبة من الأدباء والنقاد والمثقفين.

استهل الشاعر محمد فاروق اللقاء بكلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا دور الأدب في تعزيز الوعي الثقافي والفكري.

من ناحيته، قدّم الشاعر عبد الحافظ بخيت، دراسة تحليلية للكتاب الذي يتناول السيرة الذاتية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والقضايا الجدلية فى مسيرته من خلال الاعتماد على المنهجية لا السرد التقليدي، وذلك في سياق الدراسات المتجددة حول الشخصيات التاريخية البارزة والتي لها صدى كبير في التاريخ الحديث.

وفي حديثه، أشار الكاتب محمد عبد المطلب إلى أهمية الكتاب الذي يقدم رؤية شاملة حول المسيرة التاريخية لعبد الناصر، داعيا الحضور للاطلاع عليه نظرا لموضوعية التناول.

أقيم اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ونفذ ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج، واختتم بمقتطفات من الكتاب قدمها الأديب د. عمرو منير، بجانب إلقاء قصائد شعرية بمشاركة لفيف من الشعراء منهم عبد الرحمن أحمد، جميل عبد الرحمن، فتحي عثمان، علاء الدين عبد السميع، محمد الردان، أحمد خليل السوهاجي، وبحضور الأدباء د. محمد أحمد سالمان، د. هدى عكاشة، د. شريف محمود، د. عبد الله عبد الرحمن، بالإضافة إلى عدد من المواهب الأدبية الشابة.