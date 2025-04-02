إقبال كبير على سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات في أول وثاني أيام عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إقبالا كبيرا على عروض أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في القاهرة والمحافظات، المقدمة بأسعار مخفضة في 16 محافظة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

جاء الإقبال منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد واستمر في اليوم الثاني، في العديد من المواقع ومنها: قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، مسرح 23 يوليو بالمحلة، المركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وتعرض هيئة قصور الثقافة 3 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد، بسعر موحد 40 جنيها للتذكرة، وينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تبدأ الحفلات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل، والأفلام هي: "نجوم الساحل"، ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، المركز الثقافي بطنطا، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

فيلم "الصفا الثانوية بنات" يعرض في كل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا.

أما فيلم "سيكو Siko" يعرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا.

وأعدت هيئة قصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر، يتضمن عرض أفلام العيد بسينما الشعب وحفلات فنية بمسرح السامر بالعجوزة، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية التي تقدم للجمهور بالمجان بجميع المحافظات على مدار أيام العيد، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية، وكفر الشيخ، وكذلك الأنشطة الخاصة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.