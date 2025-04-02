فواكه قد تغني عن مضادات الحيوية وتظهر إمكانات غير متوقعة في مكافحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - كشفت أبحاث علمية مشتركة بين البرازيل وألمانيا النقاب عن الآليات الجزيئية الدقيقة التي تجعل المركبات النباتية في فواكه مثل البابايا والماراكويا، كنوزا صحية حقيقية.

وهذه الاكتشافات العلمية المهمة تم عرضها خلال فعاليات أسبوع FAPESP البحثي المرموق الذي عقد مؤخرا في ألمانيا، حيث سلط الباحثون الضوء على إمكانية تطوير علاجات طبيعية واعدة تعتمد على هذه المركبات النباتية.

وتكمن أهمية هذه الأبحاث في تقديمها حلولا بديلة لمضادات الحيوية التقليدية، وفي الوقت نفسه تعزيز الصحة العامة من خلال مكونات طبيعية متوفرة في الفواكه والنباتات.

ومن خلال دراسة متعمقة للنباتات الطبية، توصل الفريق الألماني بقيادة البروفيسور أولريش دوبريندت إلى أن هذه النباتات تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الفعالة مثل الفلافونويد والقلويدات والتربينويدات، التي تمتلك قدرة فريدة على تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات البكتيرية.

وقد أثمر التعاون العلمي بين الجامعات الألمانية والباحثين البرازيليين في الجامعة الفيدرالية بميناس غيرايس عن اكتشافات مهمة، حيث تبين أن بعض المستخلصات النباتية المائية تتمتع بقدرة مذهلة على تقليل نشاط البكتيريا الضارة في المسالك البولية، ما يفتح آفاقا جديدة لعلاج التهابات المثانة دون الحاجة لمضادات الحيوية التقليدية.

وفي مسار بحثي مواز، انكب العلماء البرازيليون على دراسة الخصائص العلاجية لألياف الفواكه، وخاصة مادة البكتين الموجودة في البابايا والماراكويا والحمضيات. وواجه الباحثون تحديات كبيرة في استخلاص هذه المركبات المفيدة، خاصة وأن الفواكه سريعة النضج، مثل البابايا تخضع لتغيرات كيميائية سريعة تقلل من فاعلية مركباتها المفيدة. غير أن الابتكارات التقنية التي طورها الفريق البحثي مكنتهم من تجاوز هذه العقبات، ونجحوا في استخلاص البكتين من الطبقة البيضاء بين القشرة واللب في فواكه مثل البرتقال والماراكويا، وهي الأجزاء التي عادة ما يتم التخلص منها أثناء عملية تصنيع العصائر.

كما طور الباحثون طرقا لتعديل هذه المركبات كيميائيا لتعزيز فعاليتها البيولوجية، وهو ما أسفر عن تسجيل براءتي اختراع مهمتين في هذا المجال.

وتكمن الأهمية الكبرى لهذه الأبحاث في التطبيقات العلاجية الواعدة التي قد تترتب عليها، حيث أظهرت الدراسات الأولية أن البكتين المعدل قد يلعب دورا محوريا في علاج سرطان القولون كعامل مساعد للعلاج الكيميائي، كما يمكن أن يكون عاملا مهما في تنظيم البيئة البكتيرية النافعة في الأمعاء.

ويعمل الفريق البحثي حاليا على تطوير منتجات غذائية غنية بهذه المركبات المعدلة.