شاهد.. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بفيديو مميز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:29 صباحاً - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بمقطع فيديو طريف عبر حسابها على "إنستجرام"، جمعت فيه مشاهدها من مسلسل شباب امرأة، حيث ظهرت وهي تقدم الطعام للفنان يوسف عمر في أكثر من لقطة.

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ونشرت غادة الفيديو على أنغام أغنية "يا قلبي وحياتي يا سكر نباتي بطوطة الصغنن"، التي أدتها الفنانة رحمة أحمد بطريقة كوميدية في مسلسل 80 باكو، مما أضفى طابعًا ساخرًا على المشهد.

وعلّقت غادة على الفيديو قائلة: "أسرع طريقة للوصول لقلب إمام – يوسف عمر"، في إشارة إلى تعامل شخصيتها مع بطل المسلسل.